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Дзюба заявил, что с помощью интимных видео неизвестные вымогали у него деньги

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба отреагировал на распространение новых интимных видео с его участием.
Дзюба заявил, что с помощью интимных видео неизвестные вымогали у него деньги
  • РИА Новости

«Опять начался шум непонятный, пытаются что-то раздуть. Я уже эту страницу перевернул. Возвращаться к этому я не хочу. Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали. Не знаю, кто, кому это надо — мне это уже неинтересно», — заявил Дзюба в своём Telegram-канале. 

По его словам, вскрываются давнишние видео, на которых футболист ещё не седой, поэтому игрок просит относиться к ним спокойнее. Дзюба также отметил, что у него всё хорошо и попросил не переживать тех, кто волнуется.

25 мая «Локомотив» объявил о подписании нового соглашения с нападающим до конца сезона-2023/24. В нынешнем сезоне игрок забил восемь мячей и отдал пять результативных передач в десяти матчах за железнодорожников в чемпионате России.

Ранее главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как прошла встреча с Дзюбой на премии Российской премьер-лиги (РПЛ). 

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