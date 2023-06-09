Жоаозиньо об уходе из «Сочи»: разговоров о продлении контракта не было

34-летний бразильский полузащитник Жоаозиньо объяснил, почему покинул «Сочи».

«Всё нормально, это решение клуба. Разговоров о продлении контракта не было. Моё будущее? Конечно, я ещё хочу играть в футбол», — приводит слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Бразилец выступал за «Сочи» с 2020 года. В прошедшем сезоне он забил четыре мяча и отдал три результативные передачи в 27 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €600 тысяч.

Ранее вратарь «Сочи» Сослан Джанаев покинул команду.