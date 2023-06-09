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Сын бывшего футболиста «Спартака» Гаврилова рассказал о состоянии отца после операции

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Василий Гаврилов, сын бывшего игрока московского «Спартака» Юрия Гаврилова, рассказал о состоянии отца после операции на сонной артерии.

«Юрий Васильевич в приподнятом настроении, шутит. Его состояние стабильное, он идёт на поправку», — приводит слова Гаврилова-младшего ТАСС.

По его словам, отца выпишут через 5—10 дней.

«Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем всё стабилизируется», — заявил он.

В конце мая 70-летний Гаврилов был госпитализирован после перенесённого инсульта. 7 июня экс-футболисту московского клуба была проведена операция на сонной артерии.

Ранее сообщалось, что Гаврилов будет переведён в общую палату 9 июня.

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