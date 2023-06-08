Бывший футболист «Спартака» Гаврилов будет переведён в общую палату 9 июня

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в скором времени будет переведён в общую палату.

«Сделали операцию, она прошла успешно. Вроде в пятницу Юрия Васильевича должны перевести в общую палату. Пока больше информации нет, в том числе по срокам выписки», — цитирует экс-игрока красно-белых Валерия Кечинова РИА Новости.

30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Позднее выяснилось, что у него подозрение на инсульт.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» Гаврилов успешно перенёс операцию на сонной артерии.