Бывший футболист «Спартака» Гаврилов будет переведён в общую палату 9 июня
- РИА Новости
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«Сделали операцию, она прошла успешно. Вроде в пятницу Юрия Васильевича должны перевести в общую палату. Пока больше информации нет, в том числе по срокам выписки», — цитирует экс-игрока красно-белых Валерия Кечинова РИА Новости.
30 мая председатель Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян сообщил, что Гаврилову стало плохо. Позднее выяснилось, что у него подозрение на инсульт.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Спартака» Гаврилов успешно перенёс операцию на сонной артерии.