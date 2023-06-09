Бывший футболист ПСЖ Ротен заявил, что у Месси не всё в порядке с головой

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Жером Ротен подверг критике нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси из-за его претензий по поводу тренировок.

«Помните тот день, когда Месси ушёл с тренировки? ПСЖ скрыл всё это, заявив, что это было небольшое повреждение икры. Но это было абсолютной ложью. Лионель был сыт по горло тем, что ему предлагали на тренировках. Он был не в своём уме, поэтому ушёл с тренировки», — приводит слова Ротена RMC Sport.

По мнению экс-игрока, поведение 35-летнего аргентинца показывает его отношение к тренеру и партнёрам по команде.

«Месси очень часто хотел изменить ритм тренировок. Лионель несколько раз говорил персоналу, что занятия по утрам — это нехорошо, что следует тренироваться во второй половине дня. К счастью, персонал не сдался. Это показывает, что он хотел изменить некоторые вещи и не хотел адаптироваться», — сказал он.

Месси покинул парижский клуб в конце нынешнего сезона и подписал контракт с «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» после перехода Месси продал все билеты до конца сезона.