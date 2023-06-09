Глушаков отказался называть зарплаты футболистов незаслуженными

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков поделился мнением о зарплатах в российском футболе.

«Заслуженные или нет зарплаты российских футболистов? Что значит незаслуженные? Всегда говорю — кто на что учился. Кто считает, что зарплаты игроков незаслуженные, идите, попробуйте заработать футболом», — приводит слова Глушакова «РБ Спорт».

По словам полузащитника, работа футболистов — большой труд.

«Я бы не стал говорить, что футболисты незаслуженно зарабатывают. Может, кому-то огромные цифры платят незаслуженно, но все не знают правды и истины, откуда идёт корень зарплат», — сказал он.

В нынешнем сезоне 36-летний россиянин забил два мяча и отдал одну результативную передачу в 28 матчах во всех турнирах. Его контракт с нижегородским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Пари НН» обыграл московскую «Родину» в первом стыковом матче за выход в Российскую премьер-лигу.