Президент «Интера»: у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять «Манчестер Сити»

Президент «Интера» Стивен Чжан поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Уважаю «Сити». Но у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять им. Теперь у нас появилось невероятное желание попробовать выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Чжана La Gazzetta dello Sport.

Финал между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Холанд считает, что «Манчестер Сити» подписал его ради победы в Лиге чемпионов.