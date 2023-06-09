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Президент «Интера»: у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять «Манчестер Сити»

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Президент «Интера» Стивен Чжан поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Президент «Интера»: у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять «Манчестер Сити»
  • Gettyimages.ru

«Уважаю «Сити». Но у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять им. Теперь у нас появилось невероятное желание попробовать выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Чжана La Gazzetta dello Sport.

Финал между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. 

Ранее сообщалось, что Холанд считает, что «Манчестер Сити» подписал его ради победы в Лиге чемпионов.

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