Президент «Интера»: у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять «Манчестер Сити»
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«Уважаю «Сити». Но у нас есть всё необходимое, чтобы противостоять им. Теперь у нас появилось невероятное желание попробовать выиграть Лигу чемпионов», — приводит слова Чжана La Gazzetta dello Sport.
Финал между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Холанд считает, что «Манчестер Сити» подписал его ради победы в Лиге чемпионов.