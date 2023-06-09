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Холанд считает, что «Манчестер Сити» подписал его ради победы в Лиге чемпионов

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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал причину, по которой его подписал английский клуб.
Холанд считает, что «Манчестер Сити» подписал его ради победы в Лиге чемпионов
  • Gettyimages.ru

«Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым меня подписали», — приводит слова Холанда Daily Mail.

Нападающий заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов для болельщиков «Манчестер Сити».

«Мы в одном матче от того, чтобы войти в историю!» — заявил он.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 52 мяча и отдал девять результативных передач в 52 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с миланским «Интером». Матч состоится в субботу, 10 июня, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опасается, что мадридский «Реал» может переманить Холанда.

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