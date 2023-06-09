Холанд считает, что «Манчестер Сити» подписал его ради победы в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд назвал причину, по которой его подписал английский клуб.

«Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме Лиги чемпионов. Так что да, это одна из причин, по которым меня подписали», — приводит слова Холанда Daily Mail.

Нападающий заявил, что хотел бы выиграть Лигу чемпионов для болельщиков «Манчестер Сити».

«Мы в одном матче от того, чтобы войти в историю!» — заявил он.

В нынешнем сезоне 22-летний норвежец забил 52 мяча и отдал девять результативных передач в 52 матчах за «горожан» во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с миланским «Интером». Матч состоится в субботу, 10 июня, и начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» опасается, что мадридский «Реал» может переманить Холанда.