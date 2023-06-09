Бывший вратарь «Челси» Чех подписал контракт с ХК «Оксфорд»
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Это третий клуб в хоккейной карьере Чеха. До этого он выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».
Напомним, что 40-летний вратарь в 2019 году завершил футбольную карьеру. Чех известен по выступлениям за лондонский «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и четыре раза выиграл Английскую премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что Фердинанд и Чех включены в Зал славы АПЛ.