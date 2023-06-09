Бывший вратарь «Челси» Чех подписал контракт с ХК «Оксфорд»

Бывший футболист «Челси» Пётр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Оксфорд».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это третий клуб в хоккейной карьере Чеха. До этого он выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

Напомним, что 40-летний вратарь в 2019 году завершил футбольную карьеру. Чех известен по выступлениям за лондонский «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и четыре раза выиграл Английскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Фердинанд и Чех включены в Зал славы АПЛ.