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Бывший вратарь «Челси» Чех подписал контракт с ХК «Оксфорд»

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Бывший футболист «Челси» Пётр Чех подписал контракт с хоккейным клубом «Оксфорд».
Бывший вратарь «Челси» Чех подписал контракт с ХК «Оксфорд»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Это третий клуб в хоккейной карьере Чеха. До этого он выступал за «Гилфорд Феникс» и «Челмсфорд».

Напомним, что 40-летний вратарь в 2019 году завершил футбольную карьеру. Чех известен по выступлениям за лондонский «Челси», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов УЕФА и четыре раза выиграл Английскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Фердинанд и Чех включены в Зал славы АПЛ.

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