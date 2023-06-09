Канчельскис не стал осуждать Джикию за брань в адрес арбитра в матче с «Крыльями Советов»
- РИА Новости
«Зато видно, что Джикия не равнодушен к «Спартаку» и переживает за команду и болельщиков. А не как некоторые, которым всё равно, лишь бы деньги платили», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Защитник московской команды был удалён в концовке первого тайма со скамьи запасных за нецензурную брань в адрес арбитра.
Ранее сообщалось, что Джикия дисквалифицирован на две игры РПЛ.