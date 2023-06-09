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Канчельскис не стал осуждать Джикию за брань в адрес арбитра в матче с «Крыльями Советов»

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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поведение защитника и капитана московского «Спартака» Георгии Джикия в матче 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов».
Канчельскис не стал осуждать Джикию за брань в адрес арбитра в матче с «Крыльями Советов»
  • РИА Новости

«Зато видно, что Джикия не равнодушен к «Спартаку» и переживает за команду и болельщиков. А не как некоторые, которым всё равно, лишь бы деньги платили», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

Встреча проходила в Самаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Защитник московской команды был удалён в концовке первого тайма со скамьи запасных за нецензурную брань в адрес арбитра.

Ранее сообщалось, что Джикия дисквалифицирован на две игры РПЛ.

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