Всероссийская зимняя спартакиада пройдёт в пяти регионах в 2024 году

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта пройдут на территории пяти субъектов Российской Федерации с 9 по 18 февраля 2024 года.

Как сообщает пресс-служба Министерства спорта, соревнования примут Краснодарский и Краснояский края, Свердловская, Тюменская, Челябинская области.

Участниками станут 2 500 спортсменов, которые разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта, которые включены в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Церемония открытие спартакиада и закрытия соревнований состоятся в Челябинске.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за заявление по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.