Всероссийская зимняя спартакиада пройдёт в пяти регионах в 2024 году
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Министерства спорта, соревнования примут Краснодарский и Краснояский края, Свердловская, Тюменская, Челябинская области.
Участниками станут 2 500 спортсменов, которые разыграют 108 комплектов наград в 14 видах спорта, которые включены в программу зимних Олимпийских игр 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Церемония открытие спартакиада и закрытия соревнований состоятся в Челябинске.
Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за заявление по допуску российских спортсменов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.