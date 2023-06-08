Агент: в руководстве «Фатиха» стоял вопрос о том, чтобы сделать Оздоева капитаном

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника команды «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, высказался касательно будущего 30-летнего футболиста.

«Я встречался с руководителями клуба за день до последней игры. Магомед является одним из лидеров команды. В руководстве даже стоял вопрос о том, чтобы сделать его капитаном команды», — цитирует Гаргаева Metaratings.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги может возглавить «Фатих Карагюмрюк».