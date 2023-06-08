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Вышедшая в РПЛ «Балтика» объявила о переходе португальского футболиста

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Первым новичком калининградской «Балтики» в летнее межсезонье стал португальский полузащитник Жоау Ламейра.
Вышедшая в РПЛ «Балтика» объявила о переходе португальского футболиста
  • Gettyimages.ru
  • © Gualter Fatia

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 24-летним футболистом рассчитан на три года.

Ламейра провёл пять сезонов в системе «Порту», а также выступал за «Порту Б», «Лейрию», «Коимбру», «Реал СК».

В сезоне-2022/23 в его активе 35 матчей, один гол и три результативных передачи за португальский «Торренс». В 2016 году Ламейра выиграл юношеский чемпионат Европы U17 в составе сборной Португалии.

«Балтика» начнёт своё выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2023/24.

Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что будут финансово поддерживать вышедшую в элитный дивизион чемпионата России по футболу калининградскую «Балтику».

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