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Промоутер Фьюри: Усик и Джошуа отказались от боя с Тайсоном, потому что хотят славы

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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, поделился мнением о причинах, по которым бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа и украинец Александр Усик не приняли предложение Фьюри о бое.
Промоутер Фьюри: Усик и Джошуа отказались от боя с Тайсоном, потому что хотят славы
  • Gettyimages.ru
  • © James Chance

«Представители Джошуа сказали, что ожидали, что бой будет в Саудовской Аравии, что в итоге принесёт много денег. Все они ищут огромные чеки в Саудовской Аравии. Если бы речь шла о славе, они оба приняли бы бой», — цитирует Уоррена Daily Mail.

Усик 21 августа в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. Бой британца Тайсона Фьюри с Усиком был назначен на 29 апреля, однако сорвался 25 марта. 

34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья. Спортсмен также является действующим чемпионом мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).

Ранее бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну обратился к Фьюри с призывом начать переговоры о поединке.

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