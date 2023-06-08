Коваленко победил Черняева единогласным решением судей на турнире «Наше дело»

Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».

В главном бою блогер Святослав Коваленко сразился с Кириллом «Тольятти» Черняевым. Коваленко переводил Черняева в партер большую часть боя, тем самым набирая своё преимущество. Таким образом, по результатам трёх раундов победу одержал Святослав Коваленко.

После своего боя Коваленко провёл стердаун с ведущим лиги «Наше дело» Александром Стоуном.

Мири Садыгов техническим нокаутом победил Фаниля Рафикова. София Герейханова одержала победу техническим нокаутом над Дианой Воробьёвой.

Фарид «Фара» Ядуллаев проиграл Евгению «Жендосу» Колесникову раздельным решением судей и подал апелляцию.

Ранее поединок между Дукаевым и Кузьминовым в рамках боёв «Наше дело» завершился вничью.