Поединок между Дукаевым и Кузьминовым в рамках боёв «Наше дело» завершился вничью
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В главном бою Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев сразился с Эдуардом Кузьминовым. Во время схватки несколько раз на протяжении всех отрезков чуть не случались драки в моменты перерыва. Бойцам присудили ничью.
Шодмон Назокатов техническим нокаутом победил Фарида Ядуллаева. Герард Подаревский победил Алана Кучиева.
Василий Пальок одержал победу над Муроджоном Турдиалиевым. А Дэвид Самуэль был сильнее Данилы Вакуленко.
Ранее сообщалось, что российские бойцы UFC отказали в интервью изданию CNN.