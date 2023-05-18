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Поединок между Дукаевым и Кузьминовым в рамках боёв «Наше дело» завершился вничью

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Стали известны результаты турнира смешанных единоборств в промоушене «Наше дело».
Поединок между Дукаевым и Кузьминовым в рамках боёв «Наше дело» завершился вничью
  • Gettyimages.ru
  • © John Fedele

В главном бою Зелимхан «Пулемётчик» Дукаев сразился с Эдуардом Кузьминовым. Во время схватки несколько раз на протяжении всех отрезков чуть не случались драки в моменты перерыва. Бойцам присудили ничью.

Шодмон Назокатов техническим нокаутом победил Фарида Ядуллаева. Герард Подаревский победил Алана Кучиева.

Василий Пальок одержал победу над Муроджоном Турдиалиевым. А Дэвид Самуэль был сильнее Данилы Вакуленко.

Ранее сообщалось, что российские бойцы UFC отказали в интервью изданию CNN.

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