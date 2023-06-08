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Новый тренер «Вашингтона» рассказал о встрече с Овечкиным после своего назначения

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о встрече с российским нападающим Александром Овечкиным.
Новый тренер «Вашингтона» рассказал о встрече с Овечкиным после своего назначения
  • AP
  • © Nick Wass

«Всё прошло великолепно. Я знаю его, у нас уже сложились отношения после знакомства несколько лет назад, когда он приезжал в тренировочные лагеря. Мы провели хороший разговор. Ови вернулся домой», — сказал Карбери в эфире радио-передачи Elliot In The Morning.

Карбери сменил на этом посту Питера Лавиолетта, контракт с которым был расторгнут 15 апреля.

В сезоне-2022/23 «столичные» набрали 80 очков в 82 матчах регулярного чемпионата. Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Ранее сын Овечкина получил коллекционную карточку за участие в Матче звёзд НХЛ.

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