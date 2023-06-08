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Руководство «Челси» обратилось с письмом к болельщикам

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Руководство «Челси» опубликовало письмо к фанатам клуба.
Руководство «Челси» обратилось с письмом к болельщикам
  • Gettyimages.ru
  • © Visionhaus

«Мы обещали, что заставим наших фанатов гордиться нами. Мы по-прежнему привержены долгосрочному и устойчивому успеху нашего клуба и выполнению обещания, которое мы вам дали», — говорится в сообщении клуба.

Также в письме отмечают, что смотрят в будущее с оптимизмом и с нетерпением ждут Маурисио Почеттино в качестве главного тренера.

По итогам сезона-2022/23 «Челси» занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в комментариях ответил своему подписчику.

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