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Мудрик попросил подписчика обращаться к нему на украинском, а не русском языке

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Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в комментариях ответил своему подписчику.
Мудрик попросил подписчика обращаться к нему на украинском, а не русском языке
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC

Пользователь задал вопрос о том, когда игрок забьёт свой первый гол за «Челси», на русском языке. Игрок ответил: «На украинском».

22-летний Мудрик перешёл в лондонский клуб зимой 2023 года за €100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник отдал две результативные передачи в 14 матчах за синих во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что трансфер Мудрика в «Челси» вошёл в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal.

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