Мудрик попросил подписчика обращаться к нему на украинском, а не русском языке

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик в комментариях ответил своему подписчику.

Пользователь задал вопрос о том, когда игрок забьёт свой первый гол за «Челси», на русском языке. Игрок ответил: «На украинском».

22-летний Мудрик перешёл в лондонский клуб зимой 2023 года за €100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник отдал две результативные передачи в 14 матчах за синих во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что трансфер Мудрика в «Челси» вошёл в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal.