Мудрик попросил подписчика обращаться к нему на украинском, а не русском языке
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- © Chris Lee - Chelsea FC/Chelsea FC
Пользователь задал вопрос о том, когда игрок забьёт свой первый гол за «Челси», на русском языке. Игрок ответил: «На украинском».
22-летний Мудрик перешёл в лондонский клуб зимой 2023 года за €100 млн. В нынешнем сезоне полузащитник отдал две результативные передачи в 14 матчах за синих во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что трансфер Мудрика в «Челси» вошёл в топ-10 худших в АПЛ по версии Goal.