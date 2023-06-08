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Защитник «Зенита» Чистяков: от «Спартака» ждали большей конкуренции

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции со «Спартаком» в сезоне-2022/23.
Защитник «Зенита» Чистяков: от «Спартака» ждали большей конкуренции
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«По игре в этом сезоне мне очень понравился «Ростов». Против них на выезде было очень сложно. От «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес признал, что «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ.

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