Защитник «Зенита» Чистяков: от «Спартака» ждали большей конкуренции

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о конкуренции со «Спартаком» в сезоне-2022/23.

«По игре в этом сезоне мне очень понравился «Ростов». Против них на выезде было очень сложно. От «Спартака» ждали большей конкуренции. Но не увидели. ЦСКА весной очень прибавил», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Ранее защитник ЦСКА Мойзес признал, что «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ.