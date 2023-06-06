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Защитник ЦСКА Мойзес признал, что «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ

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Защитник ЦСКА Мойзес высказался о чемпионстве «Зенита» в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Защитник ЦСКА Мойзес признал, что «Зенит» заслужил чемпионство в РПЛ
  • Legion-Media

«Хотел бы поздравить чемпионов — они действительно заслужили титул. Также хотел бы отметить нашу реакцию — на паузу мы уходили, занимая пятое место. Надеюсь, что в следующем сезоне мы продолжим расти в попытке завоевать титул, потому что ЦСКА — это большая команда», — цитирует Мойзеса РИА Новости.

«Зенит» в пятый раз подряд выиграл золотые медали чемпионата России. Вторым финишировал ЦСКА. Третьим стал «Спартак». «Ростов» в последнем туре разгромно уступил ЦСКА и лишился шансов в борьбе за медали.

Арендное соглашение между ЦСКА и Мойзесом рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 35 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Мойзес подозревается в махинациях со ставками во время игры за «Интернасьонал».

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