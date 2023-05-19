O Globo: Мойзес подозревается в махинациях со ставками во время игры за «Интернасьонал»

Защитника ЦСКА Мойзеса подозревают в махинациях со ставками во время выступления за бразильский «Интернасьонал».

В распоряжении O Globo оказались скрины переписки, судя по которой Мойзесу пообещали деньги за то, что он получит жёлтую карточку в игре чемпионата с «Сан-Паулу».

Арендное соглашение между ЦСКА и Мойзесом рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ЦСКА выкупит трансфер Мойзеса.