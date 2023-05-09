ЦСКА выкупит трансфер защитника Мойзеса

Защитник ЦСКА Барбоза Мойзес продолжит карьеру в столичном клубе.

Как сообщает корреспондент RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, московский ЦСКА намерен активировать опцию, прописанную в договоре аренды защитника Мойзеса.

При этом вступать в переговоры с «Интернасьоналом» армейцам не требуется, так как необходимым условием является взаимное желание продолжить сотрудничество у красно-синих и 28-летнего бразильца.

Арендное соглашение между ЦСКА и Мойзесом рассчитано до 30 июня 2023 года. В нынешнем сезоне защитник забил один мяч и отдал три результативные передачи в 31 матче во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев может в ближайшее время покинуть московский клуб.