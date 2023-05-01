Sport24: Дивеев хочет получать больше €2 млн в год, но в ЦСКА не готовы удовлетворить такие запросы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев может в ближайшее время покинуть московский клуб.

По информации Sport24, игрок и клуб ведут переговоры о продлении соглашения. Дивеев хочет получать больше €2 млн в год, но в ЦСКА готовы платить только €1,8 млн.

Если стороны не сумеют договориться, то защитник может покинуть клуб. Им интересуются «Зенит» и «Наполи».

23-летний Дивеев провёл 19 матчей за ЦСКА, забил один гол и отдал результативную передачу.

Ранее Роман Бабаев заявил, что европейские клубы не интересуются Чаловым и Дивеевым.