Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

«Салават Юлаев» объявил о погашении всех долгов перед хоккеистами

Короткая ссылка
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ренат Баширов рассказал, что клуб погасил все долги перед хоккеистами.
«Салават Юлаев» объявил о погашении всех долгов перед хоккеистами
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

«Все наши обязательства по заработной плате перед игроками выполнены», — сообщили в пресс-службе уфимского клуба ТАСС.

«Подтверждаю», — добавил Баширов.

Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года.

Команда из столицы Башкортостана в сезоне-2022/23 проиграла владивостокскому «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).

Ранее в правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» будут закрыты в июне.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить