В правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» будут закрыты в июне

Премьер-министр правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров рассказал, что долги по зарплате в «Салавате Юлаеве» будут закрыты в июне.

«Наши договорённости с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом «Салават Юлаев» будут выполнены в июне», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года.

Команда из столицы Башкортостана в сезоне-2022/23 проиграла владивостокскому «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).

Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за три месяца.