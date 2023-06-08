В правительстве Башкортостана сообщили, что долги по зарплате в «Салавате» будут закрыты в июне
- РИА Новости
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«Наши договорённости с благотворителями по спорту достигнуты и подтверждены. Все финансовые обязательства перед клубом «Салават Юлаев» будут выполнены в июне», — приводит слова Назарова «Чемпионат».
Игроки, тренеры и сотрудники клуба не получают зарплату с начала года.
Команда из столицы Башкортостана в сезоне-2022/23 проиграла владивостокскому «Адмиралу» в серии первого раунда Кубка Гагарина (2-4).
Ранее сообщалось, что «Салават Юлаев» имеет задолженность по зарплате перед хоккеистами за три месяца.