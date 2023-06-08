Фанатам запрещено проносить монеты любой валюты на финал Лиги чемпионов

Болельщикам запретили проносить монеты любой валюты на матч финала Лиги чемпионов.

«Местные правила не разрешают проносить на стадион монеты любой валюты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что все собранные монеты будут переданы в фонд помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Финал между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Бернарду Силва поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».