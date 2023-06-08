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Фанатам запрещено проносить монеты любой валюты на финал Лиги чемпионов

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Болельщикам запретили проносить монеты любой валюты на матч финала Лиги чемпионов.
Фанатам запрещено проносить монеты любой валюты на финал Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru
  • © Mike Egerton - PA Images

«Местные правила не разрешают проносить на стадион монеты любой валюты», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что все собранные монеты будут переданы в фонд помощи пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

Финал между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. 

Ранее Бернарду Силва поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

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