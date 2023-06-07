Силва: мы сделаем всё, чтобы «Ман Сити» победил в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА с «Интером».

«Мы сыграем этот матч, думая, что это наш последний шанс. Это прекрасный момент, которым мы должны воспользоваться. Наверное, для кого-то из нас это будет действительно последним шансом. Мы сделаем всё, чтобы победить», — цитирует игрока журналист Альфредо Педулла.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Поляк Шимон Марциняк назначен главным арбитром финала.

Ранее Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, где «Ман Сити» сыграет с «Интером».