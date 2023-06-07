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Гвардиола: отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, где его команда сыграет с «Интером».

«Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу. К финалу мы подойдём так, как подходим ко всем матчам премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать», — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Поляк Шимон Марциняк стал главным арбитром финала.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов.

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