Гвардиола: отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов УЕФА, где его команда сыграет с «Интером».

«Мы отправимся в Стамбул, чтобы реализовать мечту, постараемся показать хорошую игру и одержать победу. К финалу мы подойдём так, как подходим ко всем матчам премьер-лиги в середине недели. Игроки будут сфокусированы на том, что надо делать», — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.

Финальный матч между командами пройдёт 10 июня в Стамбуле на олимпийском стадионе «Ататюрк». Начало — в 22:00 мск. Поляк Шимон Марциняк стал главным арбитром финала.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что УЕФА может отстранить Марциняка от финала Лиги чемпионов.