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Эмерсон стал первым футболистом, выигравшим все пять соревнований УЕФА

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Защитник «Вест Хэм» Эмерсон стал победителем Лиги конференций сезона-2022/23.
Эмерсон стал первым футболистом, выигравшим все пять соревнований УЕФА
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Goode - PA Images

Финальная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.

Таким образом, защитник стал первым игроком в истории, выигравшим пять различных европейских турниров на взрослом уровне. В 2021 году Эмерсон со сборной Италии стал победителем Евро-2020, а с «Челси» выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. В 2019 году итальянец с лондонским клубом победил в Лиге Европы.

Ранее Уткин назвал финал Лиги конференций «футбольным артхаусом».

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