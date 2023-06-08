Уткин назвал финал Лиги конференций «футбольным артхаусом»
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«Лига конференций — это турнир середняков. В лучшем смысле этого слова. Должен быть турнир для небедных, но… недорогих. Небогатых. По итогам которого большаки выберут себе работяг и бойцов. Не ошибутся. Но это своеобразное зрелище и футбольный артхаус», — написал Уткин в Telegram-канале.
Финальная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.
Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» за сезон выиграл в Лиге конференций больше матчей, чем в АПЛ.