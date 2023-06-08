Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Уткин назвал финал Лиги конференций «футбольным артхаусом»

Короткая ссылка
Спортивный журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от финального матча Лиги конференций УЕФА между «Вест Хэм» и «Фиорентиной».
Уткин назвал финал Лиги конференций «футбольным артхаусом»
  • AP
  • © Darko Bandic

«Лига конференций — это турнир середняков. В лучшем смысле этого слова. Должен быть турнир для небедных, но… недорогих. Небогатых. По итогам которого большаки выберут себе работяг и бойцов. Не ошибутся. Но это своеобразное зрелище и футбольный артхаус», — написал Уткин в Telegram-канале.

Финальная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» за сезон выиграл в Лиге конференций больше матчей, чем в АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить