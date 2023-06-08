Уткин назвал финал Лиги конференций «футбольным артхаусом»

Спортивный журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от финального матча Лиги конференций УЕФА между «Вест Хэм» и «Фиорентиной».

«Лига конференций — это турнир середняков. В лучшем смысле этого слова. Должен быть турнир для небедных, но… недорогих. Небогатых. По итогам которого большаки выберут себе работяг и бойцов. Не ошибутся. Но это своеобразное зрелище и футбольный артхаус», — написал Уткин в Telegram-канале.

Финальная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу англичан. «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» за сезон выиграл в Лиге конференций больше матчей, чем в АПЛ.