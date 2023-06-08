«Вест Хэм» за сезон выиграл в Лиге конференций больше матчей, чем в АПЛ

Английский «Вест Хэм» победил итальянскую «Фиорентину» в финале Лиги конференций сезона-2022/23.

Команда в турнире одержала 12 побед. Лондонцы ни разу не проиграли, сыграв лишь однажды вничью — с «Гентом» (1:1). Таким образом, «Вест Хэм» выиграл больше матчей в Лиге конференций, чем в чемпионате Англии за 38 туров (11 побед).

Финальная встреча завершилась со счётом 2:1. «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.

Ранее сообщалось, что Джаррод Боуэн признан лучшим игроком финала Лиги конференций.