TuttomercatoWeb: Моуринью продлит контракт с «Ромой» до 2026 года

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью собирается продлить контракт с римским клубом.

По информации TuttomercatoWeb, стороны в ближайшее время заключат соглашение до 2026 года.

Напомним, что «Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии ради «Ромы».