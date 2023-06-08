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TuttomercatoWeb: Моуринью продлит контракт с «Ромой» до 2026 года

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью собирается продлить контракт с римским клубом.
TuttomercatoWeb: Моуринью продлит контракт с «Ромой» до 2026 года
  • AP
  • © Petr David Josek

По информации TuttomercatoWeb, стороны в ближайшее время заключат соглашение до 2026 года.

Напомним, что «Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее сообщалось, что Моуринью отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии ради «Ромы».

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