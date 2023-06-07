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Скира: Моуринью отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии ради «Ромы»

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается покидать клуб этим летом.

По информации инсайдера Николо Скиры, специалист отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Тренер сосредоточен на работе в «Роме» по усилению состава на следующий сезон.

Напомним, что «Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее Моуринью высказался о ситуации в «Роме» после поражения в финале Лиги Европы.

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