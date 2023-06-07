Скира: Моуринью отказался от крупного предложения из Саудовской Аравии ради «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не собирается покидать клуб этим летом.

По информации инсайдера Николо Скиры, специалист отклонил крупное предложение из Саудовской Аравии. Тренер сосредоточен на работе в «Роме» по усилению состава на следующий сезон.

Напомним, что «Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее Моуринью высказался о ситуации в «Роме» после поражения в финале Лиги Европы.