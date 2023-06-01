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Моуринью: я устал быть в клубе и тренером, и менеджером, и пресс-атташе

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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о ситуации в клубе после поражения в финале Лиги Европы УЕФА.
Моуринью: я устал быть в клубе и тренером, и менеджером, и пресс-атташе
  • Gettyimages.ru

«Я хочу остаться в «Роме», но мои игроки заслуживают большего… И я тоже заслуживаю большего. Я слегка устал быть и тренером, и менеджером, и пресс-атташе, и лицом клуба. Я устал работать по всем фронтам», — цитирует Моуринью CBS Sports.

«Севилья» нанесла поражение «Роме» в финальном матче Лиги Европы сезона-2022/23.

Основное и дополнительное время игры на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште завершилось со счётом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты испанской команды.

Ранее Моуринью вступил в перепалку с арбитром возле стадиона после финала Лиги Европы.

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