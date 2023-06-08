Журналист Конье: Медведев лишил мир финала Джокович — Алькарас
«Заняв второе место в рейтинге после своего титула, он совсем на немного опередил в нём Джоковича, но тем самым лишил турнир финала, которого ждал весь мир — между Новаком и Алькарасом. Они, конечно, сыграют между собой, но в полуфинале», — заявил Конье.
Серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас сыграют между собой в полуфинале «Ролан Гаррос». Игра пройдёт 9 июня.
Медведев в первом круге соревнований уступил 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду.
Ранее Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинального матча с Джоковичем.