Журналист Конье: Медведев лишил мир финала Джокович — Алькарас

Журналист издания L’Equipe Винсент Конье объяснил, как вылет российского теннисиста Даниила Медведева с «Ролан Гаррос» повлиял на турнирную сетку.

«Заняв второе место в рейтинге после своего титула, он совсем на немного опередил в нём Джоковича, но тем самым лишил турнир финала, которого ждал весь мир — между Новаком и Алькарасом. Они, конечно, сыграют между собой, но в полуфинале», — заявил Конье.

Серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас сыграют между собой в полуфинале «Ролан Гаррос». Игра пройдёт 9 июня.

Медведев в первом круге соревнований уступил 172-й ракетке мира бразильцу Тьяго Уайлду.

Ранее Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинального матча с Джоковичем.