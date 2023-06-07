Алькарас — о матче с Джоковичем: если хочешь быть лучшим, надо побеждать лучших

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас поделился ожиданиями от полуфинального матча «Ролан Гаррос» с сербом Новаком Джоковичем.

«С ним будет интересный матч. С момента жеребьёвки все ждали этой игры. И я тоже. Если хочешь быть лучшим, надо побеждать лучших. Для меня удивительно творить историю, играть в полуфинале с такой легендой», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Испанец в матче 1/4 финала турнира обыграл в трёх сетах грека Стефаноса Циципаса (пятый номер посева) со счётом 6:2, 6:1, 7:6. Игра продолжалась 2 часа 15 минут.

Следующим соперником Алькараса станет Новак Джокович (третий номер посева).

Ранее Джокович высказался о своей победе в 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».