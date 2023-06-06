Джокович: Хачанов — классный соперник, но немного медленный

Сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей победе в 1/4 финала турнира «Ролан Гаррос».

«Карен был лучше в двух первых сетах, а я страдал на корте, пытался найти свой ритм. Дальше я стал больше укорачивать. Хачанов — классный соперник, но немного медленный. Вообще, выражаю респект Карену. Это очень крутой игрок, боец. Желаю ему удачи в этом сезоне», — заявил Джокович в интервью на корте сразу после матча.

Россиянин уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 3 часа 38 минут.

В следующем круге Джокович сыграет с победителем пары Карлос Алькарас (Испания) — Стефанос Циципас (Греция).

Ранее украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что не понимает, зачем белоруска Арина Соболенко ждала её у сетки после четвертьфинала «Ролан Гаррос».