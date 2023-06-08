Отец Кузяева сообщил, что футболист примет решение о дальнейшей карьере после отдыха

Отец и агент футболиста Далера Кузяева Адьям Кузяев высказался о будущем сына.

«Сейчас Далер планирует отдохнуть после тяжёлого сезона, а потом примет решение о своей карьере», — цитирует Кузяева РИА Новости.

В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник забил пять мячей и отдал семь результативных передач в 31 матче за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт полузащитника с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Ранее главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что хотел бы видеть в клубе Кузяева.