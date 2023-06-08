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Чистяков заявил, что намерен остаться в «Зените»

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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков признался, что хочет продолжить карьеру в петербургском клубе.
Чистяков заявил, что намерен остаться в «Зените»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Могу сказать, что мой уход — это слухи. Я игрок «Зенита». Никто из руководства или тренеров не говорил со мной на эту тему. Я хочу остаться. Если пойму, что не смогу конкурировать, тогда буду думать. Но сейчас не тот случай», — цитирует Чистякова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 33 матчах «Зенита» во всех турнирах, но не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Малком заявил, что российские игроки «Зенита» могут стать чемпионами и без легионеров.

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