Канчельскис считает, что Кокорин мог бы теоретически помочь «Фиорентине» в финале ЛК

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Фиорентины» от «Вест Хэм Юнайтед» в финале Лиги конференций УЕФА.

«Жалко, что проиграли. Могли бы зацепиться, но это футбол. Я думал, что после поражения в Кубке Италии Лигу конференций они выиграют. Помог бы Кокорин «Фиорентине»? Теоретически да. Но, думаю, он уже отдыхает и готовится к предсезонке», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

Финальная встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу анличан. «Вест Хэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу конференций.

Ранее Кокорин прилетел в Прагу, чтобы поддержать «Фиорентину» в финале Лиги конференций.