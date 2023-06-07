Российский нападающий Александр Кокорин прилетел в Прагу, чтобы поддержать «Фиорентину» в финале Лиги конференций.

«Надеюсь, что сегодня победит «Фиорентина». Прилетел, чтобы поддержать своих партнёров», — приводит слова Кокорина FiorentinaNews.

Кокорин выступал на правах аренды в минувшем сезоне за кипрский «Арис». 32-летний россиянин забил 13 мячей и отдал шесть результативных передач в 29 матчах во всех турнирах.

Финал Лиги конференций, в котором «Фиорентина» сыграет с «Вест Хэм», состоится в Праге 7 июня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» изъявила желание вернуть Кокорина.