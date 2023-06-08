Toro News: «Торино» пытается получить скидку на выкуп Миранчука у «Аталанты»

«Торино» пытается договориться с «Аталантой» о получении скидки на выкуп российского полузащитника Алексея Миранчука.

По информации Toro News, туринский клуб собирается сохранить игрока. Но для этого «Торино» должен выкупить Миранчука за €9,5 млн, однако пытается получить скидку. Они руководствуются тем, что полузащитник сам желает остаться в Турине.

В прошедшем сезоне 27‑летний россиянин забил четыре мяча и отдал семь результативных передач в 31 матче за туринцев.

Ранее агент Миранчука сообщил о переговорах «Торино» и «Аталанты» по поводу трансфера игрока.