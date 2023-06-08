Сёмин: не планирую завершать тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о своём будущем.

«По тренерской работе все скучают и могут долго скучать. Открыт ли я для предложений? Когда будут предложения, тогда будем отвечать. Не планирую ли завершать карьеру? Не планирую», — цитирует Сёмина «Спорт день за днём».

Последним клубом, который тренировал 76-летний специалист, был «Ростов». Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды стал чемпионом России.

Ранее Сёмин высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.