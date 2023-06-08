Сёмин: Головин может играть в любом европейском клубе

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о будущем российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Стоит ли ему задуматься об уходе? У него есть своя голова на плечах, решит сам. Головин может играть в любом европейском клубе, он высококлассный футболист. Конечно, отсутствие еврокубков — серьёзный аргумент в сторону ухода», — цитирует Сёмина «РБ Спорт».

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА в 2018 году. Россиянин в феврале продлил контракт с монегасками. Действующее соглашение рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне россиянин сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее Андрей Канчельскис заявил, что Головину нужно уходить из «Монако» этим летом.