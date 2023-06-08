Журналистка Эдо: саудовцы обезумели, увидев, что Месси выбрал «Интер Майами»

Журналистка Хелена Кондис Эдо высказалась о том, что аргентинский нападающий Лионель Месси подпишет контракт с «Интер Майами».

«Аль-Хиляль» предпринял попытку подписать Месси в последнюю минуту. Из Саудовской Аравии ему предлагали €1,5 млрд на три года. Они обезумели, когда увидели, что Месси выбрал «Майами»…», — написала Эдо в соцсетях.

7 июня Месси сообщил, что продолжит карьеру в «Интер Майами». Официальное подписание контракта должно произойти 1 июля. В минувшем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за «Пари Сен-Жермен».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» набрал более одного млн новых подписчиков после объявления о переходе Месси.