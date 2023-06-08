Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Майами» финальной серии плей-офф НБА

В третьем матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» одержал победу над «Майами Хит».

Встреча в Майами (США) на стадионе «Касейя Центр» завершилась со счётом 109:94.

Самым результативным игроком матча стал центровой победителей Никола Йокич. На его счету трипл-дабл: 32 очка, 21 подбор и десять результативных передач.

Таким образом, счёт в серии стал ничейным — 2-1 в пользу «Денвера». Следующая игра пройдёт 10 июня.

Ранее сообщалось, что НБА после финала объявит о принятых дисциплинарных мерах в отношении Джа Моранта.