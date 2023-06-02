НБА после финала объявит о принятых дисциплинарных мерах в отношении Моранта

Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер сообщил, что организация объявит о дисциплинарных мерах в отношении защитника «Мемфис Гриззлиз» Джа Моранта после завершения финальной серии плей-офф.

«Думаю, мы получили достаточное количество дополнительной информации с тех пор, как меня впервые спросили о ситуации. Мы, вероятно, могли бы довести всё до апогея сейчас, но мы приняли решение», — цитирует Сильвера ESPN.

14 мая 23-летний баскетболист в очередной раз появился с оружием во время прямой трансляции в социальной сети. Скандально известный игрок показал в кадре на несколько секунд пистолет.

Морант в начале марта уже попадал в похожую ситуацию. Тогда он тоже появился на видео с пистолетом. После этого НБА начала расследование инцидента, а «Мемфис» отстранил игрока на несколько игр.

Ранее главный тренер «Мемфис Гриззлиз» Тейлор Дженкинс отреагировал на ситуацию вокруг Моранта.