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Объявлены составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финал Лиги конференций

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Стали известны составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финальный матч Лиги конференций.
Объявлены составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финал Лиги конференций
  • AP
  • © Darko Bandic

С первых минут у «Фиорентины» на поле появятся Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Нико Гонсалес, Куаме, Йович.

У «Вест Хэма» на поле выйдут Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Бенрахма, Антонио.

Матч «Фиорентина» — «Вест Хэм» состоится в Праге 7 июня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кокорин прилетел в Прагу, чтобы поддержать «Фиорентину» в финале Лиги конференций.

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