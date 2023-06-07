Объявлены составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финал Лиги конференций

Стали известны составы «Фиорентины» и «Вест Хэма» на финальный матч Лиги конференций.

С первых минут у «Фиорентины» на поле появятся Терраччано, Додо, Миленкович, Раньери, Бираги, Бонавентура, Амрабат, Мандрагора, Нико Гонсалес, Куаме, Йович.

У «Вест Хэма» на поле выйдут Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Соучек, Райс, Пакета, Боуэн, Бенрахма, Антонио.

Матч «Фиорентина» — «Вест Хэм» состоится в Праге 7 июня в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Кокорин прилетел в Прагу, чтобы поддержать «Фиорентину» в финале Лиги конференций.