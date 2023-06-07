Мащенко ответил, стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Руслан Мащенко рассказал, стоит ли российским спортсменам выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Знаю, что в самое ближайшее время ОКР должен принять окончательное решение по этому поводу. Сам я успел побывать на нескольких учебно-тренировочных сборах и должен сказать, что увидел очень высокую сплочённость спортсменов. Уверен, что никакого внутреннего раскола у нас не будет, как бы ни повернулась ситуация.

Мы ведь уже сталкивались с ситуацией, когда нормативы для участия в Играх-2020 у нас выполнили 30 спортсменов, а допуск на Игры получили только десять. Тогда тоже было много дискуссий, много разных мнений, но в итоге мы вышли из этой ситуации, не допустив раскола внутри сборной. Думаю, справимся и сейчас. Вижу, что все спортсмены очень серьёзно настроены на следующий год», — заявил Мащенко в интервью RT.

Ранее Мащенко вспомнил, насколько сложно было убивать в себе спортсмена после завершения карьеры.